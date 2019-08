vor 34 Min.

Familienvater stirbt - Autounfall mit fünf Schwerverletzten

Ein 50-jähriger Familienvater ist bei einem Autounfall in Rheinland-Pfalz im Beisein seiner Kinder ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr er am Abend mit seiner Frau und den Kindern eine Landstraße nahe Montabaur. Ein entgegenkommender Autofahrer verlor plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen, geriet in den Gegenverkehr und krachte mit voller Wucht in das Auto der Familie. Der Vater starb noch an der Unfallstelle. Seine Frau, die Kinder und die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (dpa)

