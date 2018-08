27.08.2018

Fan-Geste: 43 Minuten Stille für Opfer von Brückeneinsturz Newsticker

Die Fans des italienischen Fußball-Erstligisten CFC Genua haben den 43 Toten des verheerenden Brückeneinsturzes gedacht.

43 Minuten lang blieben die Fans gegen Empoli still, wie italienische Medien berichteten. Dann sangen sie im Chor "Genova, Genova" ("Genua, Genua"). Am 14. August war der viel befahrene Polcevera-Viadukt während eines Unwetters eingestürzt und hatte zahlreiche Fahrzeuge in die Tiefe gerissen. Für den CFC sowie für den anderen Club aus Genua, Sampdoria, waren die Spiele an diesem Wochenende die ersten der Saison. Wegen der Trauer waren die am ersten Spieltag vorgesehenen Partien verschoben worden. (dpa)

