vor 22 Min.

Farid Bang und Kollegah bleiben für Echo nominiert Newsticker

Die wegen einer Textzeile scharf kritisierten Rapper Farid Bang und Kollegah bleiben für den Musikpreis Echo nominiert.

Wie der Bundesverband Musikindustrie mitteilte, entschied das der unabhängige Ethikbeirat mehrheitlich. In dem fraglichen Song werde die künstlerische Freiheit nicht so wesentlich übertreten, dass ein Ausschluss der beiden Musiker gerechtfertigt wäre, hieß es. Allerdings handele es sich um einen Grenzfall. Die Echos werden am kommenden Donnerstag in Berlin verliehen. Die umstrittene Textzeile lautet: "Mein Körper definierter als vom Auschwitzinsassen". (dpa)

Themen Folgen