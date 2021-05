Ferienflieger Condor findet neuen Investor

Die vom Staat gerettete Ferienfluggesellschaft Condor hat einen neuen Investor gefunden.

Der deutsche Vermögensverwalter Attestor übernimmt 51 Prozent der Anteile und will insgesamt 450 Millionen Euro Kapital zur Verfügung stellen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit.

