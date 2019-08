09:55 Uhr

Festnahme nach Explosion in Kopenhagen

Eine Woche nach einer Explosion vor der dänischen Steuerverwaltung in Kopenhagen hat die Polizei einen 22-jährigen Schweden festgenommen.

Der Mann sei in dem Nachbarland festgesetzt worden, teilte die Hauptstadtpolizei auf einer Pressekonferenz mit. Nach einem ein Jahr älteren Landsmann des Verhafteten werde zudem international gefahndet. Die beiden stünden im Verdacht, die Tat verübt zu haben, sagte Chefinspektor Jørgen Bergen Skov. In der Nacht habe es Razzien an mehreren Adressen in Schweden gegeben. (dpa)

