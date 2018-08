vor 22 Min.

Feuer in Flüchtlingsunterkunft - 9 Menschen schwer verletzt Newsticker

Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Bergisch Gladbach in der Nähe von Köln sind neun Menschen schwer verletzt worden.

Acht Bewohner und ein Mitarbeiter des Wachdienstes seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Ein weiterer Bewohner zog sich am Montagabend demnach leichtere Verletzungen zu, als er giftige Gase einatmete. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Der Brand brach laut Feuerwehr in einem der Container aus, in denen die Flüchtlinge untergebracht waren. (dpa)

