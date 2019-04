02:03 Uhr

Feuerwehrverband fordert mehr Löschhubschrauber

Angesichts der andauernden Trockenheit und der hohen Waldbrandgefahr fordert der Deutsche Feuerwehrverband mehr Löschhubschrauber in Deutschland.

Helikopter mit Außenlastbehältern seien für die Brandbekämpfung sinnvoll, sagte Verbandspräsident Hartmut Ziebs der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das sei ein vielfach praktiziertes Verfahren, scheitere aber manchmal an der Zahl der verfügbaren Hubschrauber. Ziebs appellierte an Bürger, kein offenes Feuer im und am Wald zu entzünden und in Waldnähe nicht zu rauchen. (dpa)

