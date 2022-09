20:21 Uhr

Filmfest Venedig: Goldener Löwe für Dokumentarfilm von Laura Poitras

Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an den Dokumentarfilm "All the Beauty and the Bloodshed" der US-amerikanischen Regisseurin Laura Poitras über die Fotografin Nan Goldin.

Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. (dpa)

