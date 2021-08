Florian Wellbrock schwimmt zum Olympiasieg über zehn Kilometer

Florian Wellbrock ist Olympiasieger über zehn Kilometer im Freiwasserschwimmen.

Der 23-Jährige gewann am Donnerstag in Tokio die erste olympische Goldmedaille für den Deutschen Schwimm-Verband seit den Siegen von Britta Steffen in den Beckenwettbewerben vor 13 Jahren.

© dpa-infocom, dpa:210805-99-713349/1 (dpa)