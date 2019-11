10:53 Uhr

Flugbegleiter streiken weiter

Am zweiten Tag der Flugbegleiter-Streiks bei Lufthansa haben Passagiere wieder zahlreiche Ausfälle hinnehmen müssen.

Hunderte Flüge wurden annulliert - vor allem an den beiden Drehkreuzen der Airline in Frankfurt und München. Am Morgen seien 415 von 1362 Flügen abgesagt worden, sagte ein Sprecher des Frankfurter Flughafens. In den Terminals an Deutschlands größtem Airport blieb es zunächst ruhig. Die Kunden seien früh informiert gewesen, viele hätten umgebucht. In München fallen heute laut Lufthansa mehr als 200 Flüge aus. (dpa)

Themen folgen