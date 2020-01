04:45 Uhr

Flughafen von Canberra schließt wegen der Buschbrände

Der Flughafen der australischen Hauptstadt Canberra hat wegen der nahen Buschbrände seinen Betrieb eingestellt.

Es landen oder starten keine Flugzeuge mehr, wie die staatliche Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Im Süden des Flughafens brannte ein Feuer, für das der Notfall ausgerufen wurde. Die Bewohner in mehreren Vororten der Stadt im Südosten des Kontinents sollten Schutz zu suchen. Der Brand hatte am Mittwoch begonnen. Es herrschten starker Wind und Hitze. Am Donnerstag brach zudem ein weiteres Feuer in der Nähe des Flughafens aus. (dpa)

Themen folgen