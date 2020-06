vor 34 Min.

Formel-1-Notkalender für erste Saisonphase ohne Deutschland

Die Formel-1-Saison wird zunächst ohne ein Rennen in Deutschland beginnen.

Die Motorsport-Königsklasse veröffentlichte am Dienstag den Corona-Notkalender für die ersten acht Rennen in Europa mit dem Start am 5. Juli im österreichischen Spielberg. Ein Gastspiel in Hockenheim wird es demnach zunächst nicht geben. (dpa)

Themen folgen