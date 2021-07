Fotograf und Sammler F.C. Gundlach mit 95 Jahren gestorben

Der Fotograf und Sammler F.

C. Gundlach ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren in Hamburg, wie eine Sprecherin der Elbschloss Residenz, wo Gundlach zuletzt lebte, am Sonntag bestätigte. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

© dpa-infocom, dpa:210725-99-520381/1 (dpa)