vor 60 Min.

Frankfurts Polizeipräsident: 30 Verletzte in Volkmarsen

Bei dem Zwischenfall mit einem Auto in Volkmarsen hat es 30 Verletzte gegeben.

Sieben davon seien schwer verletzt. Das sagte Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill am Montag bei einer Veranstaltung in Frankfurt am Main. Der Ermittlungsstab zu dem Vorfall wird von Frankfurt aus gesteuert. (dpa)

