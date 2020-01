20:11 Uhr

Frankreich patzt überraschend bei Handball-EM

Bei der Handball-Europameisterschaft hat es die erste große Überraschung gegeben.

Mitfavorit Frankreich patzte in seinem Auftaktspiel in Trondheim und verlor gegen Portugal mit 25:28. Co-Gastgeber Österreich ist der Start in die EM dagegen geglückt. Die ÖHB-Auswahl setzte sich in Wien mit 32:29 gegen Tschechien durch. (dpa)

Themen folgen