vor 35 Min.

Frankreich verzichtet vorerst auf Bau weiterer Atomreaktoren

Frankreich will vorerst keine neuen Atomkraftwerke bauen.

Frühestens Ende 2022 werde in der Angelegenheit wieder entschieden, sagte Umweltministerin Élisabeth Borne vor dem Ausschuss für nachhaltige Entwicklung der Nationalversammlung in Paris. Damit würde ein Entschluss erst nach Ende der Amtszeit von Staatschef Emmanuel Macron fallen. Die Regierung wolle die Inbetriebnahme des neuen Druckwasserreaktors in Flamanville am Ärmelkanal abwarten, sagte Borne. (dpa)

Themen folgen