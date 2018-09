02:37 Uhr

Frankreichs "Première Dame" Brigitte Macron tritt in TV-Serie auf Newsticker

Frankreichs Präsidentengattin Brigitte Macron hat einen Gastauftritt in einer Fernsehserie.

Der Sender France 2 kündigte in einem Video an, dass die "Première Dame" am Samstagabend in der Comedy-Serie "Vestiaires" - übersetzt "Umkleidekabinen" - zu sehen sein wird. Die nur rund zweineinhalb Minuten kurzen Folgen der Sendung drehen sich um Behindertensportler in einem Schwimmverein, derzeit läuft die achte Staffel. Der Präsident selbst hatte kürzlich einen kurzen Gastauftritt in einem Dokumentarfilm des Grünen-Politikers Daniel Cohn-Bendit. (dpa)

