13:51 Uhr

Frau in Offenbach erschossen - Täter auf der Flucht

Nach dem tödlichen Schuss auf eine 44 Jahre alte Frau in Offenbach ist der Täter weiter auf der Flucht.

Die Polizei sucht nach einem 42-jährigen Mann. Die Frau saß zum Tatzeitpunkt gegen 19 Uhr in der Innenstadt in einem am Straßenrand geparkten Porsche. Der Täter soll in einem Audi geflüchtet sein, den die Polizei wenig später in der Nähe sicherstellte. Zeugen hatten die Tat beobachtet. Die Polizei hatte zuerst mitgeteilt, die Frau sei offenbar auf offener Straße erschossen worden. (dpa)

