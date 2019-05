vor 20 Min.

Frau in Offenbach erschossen - Täter weiter auf der Flucht

Nach dem tödlichen Schuss auf eine 44 Jahre alte Frau in Offenbach ist der Täter weiter auf der Flucht.

Die Fahndung nach dem Schützen dauere an, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. "Wir gehen von einem Mann aus", so der Sprecher weiter. Der Täter soll am Abend in einem Auto geflüchtet sein, nachdem er die 44-jährige Frau auf offener Straße erschossen hatte. Zeugen hatten die Schüsse beobachtet. Die Frau erlag noch am Tatort ihren Verletzungen. (dpa)

Themen Folgen