vor 18 Min.

Frauen-Einkommen in Haushalten steigt weiter Newsticker

Immer mehr Frauen verdienen im gemeinsamen Haushalt mindestens genau so viel wie ihr Partner: inzwischen ist es genau ein Viertel von ihnen.

Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts, berichtet die "Welt am Sonntag". Dabei überstiegen die Einkünfte der Frau in rund 14 Prozent der Fälle diejenigen des Mannes - in 10,6 Prozent wurde ein ähnliches Einkommen genannt. Die Angaben der Statistiker stammen aus dem sogenannten Mikrozensus und beziehen sich auf gemischtgeschlechtliche Paare. (dpa)

