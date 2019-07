vor 19 Min.

Freiwasser-Staffel ohne Florian Wellbrock

Ohne Weltmeister Florian Wellbrock gehen die deutschen Freiwasserschwimmer bei der WM in Südkorea ins Staffelrennen.

Wellbrock verzichtet auf den Start, um sich für die Beckenrennen über 1500 und 800 Meter in der zweiten WM-Woche zu schonen. Lea Boy, Sarah Köhler, Sören Meißner und Bronze-Gewinner Rob Muffels bilden am Donnerstag in Yeosu das Team von Bundestrainer Stefan Lurz über fünf Kilometer. "Wir hoffen, uns gut verkaufen zu können", sagte Lurz. Ein Top-Ten-Platz wäre für den Bundestrainer "okay". (dpa)

