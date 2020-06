vor 17 Min.

Friedenspreis für Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen

Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2020.

Das teilte der Stiftungsrat am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Sen hatte 1998 den Wirtschaftsnobelpreis erhalten. (dpa)

