03:43 Uhr

Frist abgelaufen: OVG-Entscheidung zu Sami A. erwartet Newsticker

Im juristischen Tauziehen um die Abschiebung des Islamisten Sami A.

ist in der Nacht eine entscheidende Frist am Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen abgelaufen. Die Stadt Bochum, in der Sami A. jahrelang gelebt hatte, konnte noch bis Mitternacht begründen, warum der abgeschobene Tunesier nicht aus seinem Geburtsland nach Deutschland zurückgeholt werden sollte. Die Stadt wehrt sich nach der umstrittenen Abschiebung gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen, wonach die Stadt den Tunesier unverzüglich auf Kosten des Staates zurückholen muss. (dpa)

