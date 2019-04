vor 34 Min.

Früherer US-Senator Lugar gestorben

Der langjährige US-Senator und Träger des Bundesverdienstkreuzes, Richard Lugar, ist tot.

Er starb im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in Falls Church im US-Bundesstaat Virginia an den Folgen einer seltenen Nervenkrankheit, wie das von ihm gegründete Lugar-Zentrum in Washington mitteilte. Der versierte Außenpolitiker aus Indiana saß von 1977 bis 2013 für die Republikaner im US-Senat. Kurz nach seinem Ausscheiden wurde ihm im Mai 2013 das Bundesverdienstkreuz verliehen. (dpa)

Themen Folgen