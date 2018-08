vor 34 Min.

Fünf Menschen sterben bei Ausflug in Schlucht in Süditalien Newsticker

Mehrere Menschen sind bei einem Ausflug in einer Schlucht in Süditalien ums Leben gekommen.

Es gebe fünf Tote, heißt es vom Zivilschutz. Ob es noch Vermisste gibt, ist unklar. Das Unglück ereignete sich in der Raganello-Schlucht nahe der Berggemeinde Civita in Kalabrien. Regen hatte den Fluss in der Schlucht anschwellen lassen. Die Ausflügler wurden von dem Hochwasser überrascht und teilweise mitgerissen. Einigen soll es gelungen sein, sich in Sicherheit zu bringen. Die Schlucht ist bei Touristen beliebt. (dpa)

