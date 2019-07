vor 42 Min.

Fünf-Sterne wollen für von der Leyen stimmen - Lega unklar

Rom (dpa) - Die italienische Fünf-Sterne-Bewegung will Ursula von der Leyen als Kandidatin für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin unterstützen.

Sie habe die "Kernpunkte" der Sterne-Agenda wie Mindestlohn, neues Engagement in der Migrationspolitik und Reformen bei der Klimapolitik aufgegriffen, erklärte die Europaabgeordnete Tiziana Beghin in Straßburg. "Deshalb wird die Fünf-Sterne-Bewegung Ihre Kandidatur unterstützen. Die europakritische Sterne-Partei bildet in Italien mit der rechtspopulistischen Lega die Regierung. Die Lega hielt sich die Entscheidung weiter offen. (dpa)

Themen Folgen