vor 44 Min.

Fünf Verletzte nach Verpuffung - Mann in Lebensgefahr Newsticker

Stichflamme bei gemütlichem Beisammensein am Samstagabend in Karlsruhe: Dabei sind fünf Menschen schwer verletzt worden.

Ein 61 Jahre alter Mann habe schwerste Brandverletzungen erlitten und schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher in Karlsruhe. Demnach wurde die Verpuffung am Abend von einem 50 Jahre alten Mann verursacht, der eine Feuerschale auf dem Tisch mit Ethanol befüllen wollte. Die Flamme sei zu dem Zeitpunkt bereits erloschen gewesen. Auch der 50-Jährige, seine gleichaltrige Ehefrau sowie deren Töchter wurden schwer verletzt. (dpa)

Themen Folgen