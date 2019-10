vor 38 Min.

Fünfte Festnahme nach Leichenfund in Großbritannien

Die Polizei im irischen Dublin hat nach dem Fund von 39 Leichen in Großbritannien einen fünften Mann festgenommen.

Gegen den Mann habe es einen Haftbefehl wegen einer mutmaßlichen Straftat in Irland gegeben, die Polizei in Essex habe jedoch Interesse bekundet, den Mann zu befragen, heißt es in einer Mitteilung der Dubliner Polizei. Die britische Polizei hatte zuvor bereits vier Verdächtige festgenommen, darunter den Fahrer des Lastwagens, in dem die Leichen gefunden worden waren. (dpa)

