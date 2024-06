Deutschlands Gruppengegner Ungarn verliert spät in Irland

Deutschlands zweiter Vorrundengegner Ungarn ist anderthalb Wochen vor Beginn der Fußball-EM noch nicht in Topform.

Bei den nicht für die Europameisterschaft qualifizierten Iren verlor das Team von Trainer Marco Rossi 1:2 (1:1).

Das Siegtor für das vom früheren Man-United-Abwehrspieler John O'Shea trainierte Irland erzielte Troy Parrott (90.+2) erst in der Nachspielzeit. Zuvor hatte Adam Lang (40. Minute) die Führung der Gastgeber durch Will Smallbone (36.) egalisiert.

Am 19. Juni treffen die Ungarn in der Gruppe A in Stuttgart auf EM-Gastgeber Deutschland, ihr Auftaktspiel bestreiten sie am 15. Juni in Köln gegen die Schweiz. Dritter Gegner der Magyaren ist zum Abschluss erneut in Stuttgart das schottische Team (23. Juni). Im letzten Testspiel vor der EM empfängt Ungarn am Samstag Israel.

(dpa)