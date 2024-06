Spanien will Siegermentalität trotz Rotation

Der dreimalige Europameister Spanien steht bereits vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Albanien als Gruppensieger fest. Erwartet werden daher einige personelle Wechsel.

Spaniens Nationalcoach Luis de la Fuente hält seinen EM-Kader für stark genug, um auch mit einigen Wechseln im dritten Vorrundenspiel den dritten Sieg einzufahren.

"Wir konzentrieren uns nur aufs Gewinnen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen", sagte de la Fuente am Sonntag in Düsseldorf. Dort trifft der bereits als Gruppensieger fürs Achtelfinale qualifizierte dreimalige Europameister am Montag (21.00 Uhr/RTL und MagentaTV) auf Albanien.

Wegen drohender Gelb-Sperren und dem bereits fest stehenden Gruppensieg werden einige Wechsel erwartet. "Wir machen einfach die Veränderungen, von denen wir denken, dass sie richtig sind. Wir haben absolutes Vertrauen in alle unsere 26 Spieler", sagte de la Fuente dazu.

(dpa)