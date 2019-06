vor 2 Min.

Fußball-Nationalteam will auch ohne Löw Sieg in Weißrussland

Mit einem Sieg in Weißrussland will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute den nächsten Schritt zur EM-Endrunde 2020 machen.

Dabei muss die DFB-Auswahl in Borissow ohne Joachim Löw auskommen. Der Bundestrainer muss sich noch von den Folgen eines Sportunfalls erholen. Löw wird als Chef von seinem Assistenten Marcus Sorg vertreten. Sorg hat zum Saisonende sechs Punkte in den beiden Partien gegen die Weißrussen und am kommenden Dienstag in Mainz gegen Estland zum Ziel erklärt. (dpa)

