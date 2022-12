Brasilien wohl auch im Viertelfinale ohne Alex Sandro

Brasiliens Fußball-Nationalteam muss wohl auch im WM-Viertelfinale ohne gelernten Linksverteidiger auskommen.

Der weiter an der Hüfte verletzte Alex Sandro soll zwar das Abschlusstraining für die Partie am Freitag gegen Kroatien absolvieren. "Aber die Tendenz geht dahin, dass er nicht dabei sein kann", sagte Nationaltrainer Tite. Er wolle das Training am Nachmittag aber noch abwarten.

Der Außenverteidiger von Juventus Turin hatte sich in der WM-Vorrunde verletzt und auch das Achtelfinale gegen Südkorea (4:1) verpasst. Dort war der eigentliche Rechtsverteidiger Danilo auf die linke Seite gerückt, was auch gegen Kroatien der Fall sein dürfte. Auf der rechten Seite könnte dann wieder Innenverteidiger Éder Militão agieren.

(dpa)