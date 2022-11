Katar-Coach Sanchez: Triumph beim Asien-Cup als Inspiration

Katars Fußball-Nationaltrainer Felix Sanchez ist vor dem WM-Debüt seines Teams zuversichtlich.

"2019 war es sehr schwierig sich vorzustellen, dass wir den Asien Cup gewinnen und wir haben es geschafft. Ich rede nicht darüber, dass wir Weltmeister werden, aber auf höchstem Level mitzuhalten, ist definitiv unser Ziel", sagte Sanchez vor dem Beginn des Turniers an diesem Sonntag (17.00 Uhr/ZDF und Magentasport) mit Blick auf die Vorrunde.

Katar spielt im Eröffnungsspiel gegen Ecuador, fünf Tage später gegen Senegal und zum Abschluss der Gruppe A gegen Mitfavorit Niederlande.

"Wir treffen auf Teams, die im WM-Finale standen oder Afrika-Meister sind. Viele Spieler sind auf ihren Positionen die Besten auf der Welt, mit WM- und Champions-League-Erfahrung", stellte der 46 Jahre alte Spanier klar. Das Team des Gastgebers ist international eher unerfahren, die Akteure spielen in der Qatar Stars League. Sanchez hatte in den vergangenen Monaten aber viel Zeit, sein Team auf das Turnier einzustimmen. Der einzige WM-Gastgeber, der bislang in der Vorrunde ausgeschieden ist, war 2010 Südafrika. Katar geht als klarer Außenseiter in das Turnier.

(dpa)