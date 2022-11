Fußball-WM

vor 60 Min.

Neuendorf glaubt an WM-Auftaktsieg gegen Japan

DFB-Präsident Bernd Neuendorf geht optimistisch in das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft.

Der Chef glaubt an den Auftaktsieg: DFB-Präsident Bernd Neuendorf gab sich am Freitag im Teamquartier "fest davon überzeugt", dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr erstes WM-Gruppenspiel am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD) gegen Japan gewinnt.