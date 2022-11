Ronaldo kann ins Stadion: Brasilianer negativ getestet

Brasiliens ehemaliger Weltklasse-Stürmer Ronaldo kann die Seleção bei der Fußball-WM in Katar nun auch im Stadion unterstützen.

Der 46-Jährige wurde nach seiner Corona-Infektion doppelt negativ getestet, wie er über die sozialen Medien mitteilte. "Ich bin frei, um zum Spiel von Brasilien zu gehen und unsere Seleção anzufeuern", sagte Ronaldo in dem kurzen Videoclip. Die Brasilianer bestreiten ihr zweites WM-Spiel an diesem Montag (17.00 Uhr/ARD und Magenta TV) gegen die Schweiz. Ihren 2:0-Auftaktsieg gegen Serbien hatte Ronaldo noch in seinem Hotelzimmer in Doha verfolgen müssen.

(dpa)