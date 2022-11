Schlag abbekommen: Spaniens-Jungstar Gavi trainiert nicht

Spaniens Spielmacher Gavi hat am Tag nach dem 1:1 gegen Deutschland bei der Fußball-WM in Katar nicht auf dem Platz trainiert.

Nach spanischen Medienberichten hatte der 18-Jährige vom FC Barcelona einen Schlag abbekommen und soll geschont werden. Sein Einsatz im abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag gegen Japan ist demnach aber nicht gefährdet. Die Profis, die gegen die DFB-Auswahl von Anfang an gespielt hatten, absolvierten am Montag auf dem Universitätsgelände von Doha ohnehin nur eine kurze Einheit auf dem Rasen.

(dpa)