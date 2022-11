Fußball-WM in Katar

vor 6 Min.

Referee Ittrich zum FIFA-Vorgehen: "Traurig und unfassbar"

Schiedsrichter Patrick Ittrich hat deutliche Kritik am Weltverband FIFA geäußert.

Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich hat sich in der Debatte um die "One Love"-Kapitänsbinde bei der Weltmeisterschaft in Katar deutlich gegen den Fußball-Weltverband positioniert.