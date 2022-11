Schweiz baut auf Sommer und sechs weitere Bundesliga-Profis

Die Schweiz setzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf sieben Profis aus der Bundesliga.

Auch der noch am Knöchel verletzte Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach gehört zum Aufgebot, das Nationaltrainer Murat Yakin bekanntgab. Außerdem nominierte der Coach Sommers Mannschaftskollegen Nico Elvedi, Gregor Kobel von Borussia Dortmund, die beiden Mainzer Edimilson Fernandes und Silvan Widmer sowie Djibril Sow von Eintracht Frankfurt und Augsburgs Ruben Vargas. Auf der Liste der möglichen Nachrücker stehen keine Bundesliga-Akteure.

"Zusammen möchten wir Geschichte schreiben. Für unsere Fans und für unser schönes und vielseitiges Land", sagte Yakin, der auf 19 Spieler setzt, die schon bei der vergangenen Europameisterschaft im Einsatz waren. Auch dabei sind zahlreiche frühere Bundesliga-Profis wie Xherdan Shaqiri. Der 31-Jährige bestreitet sein sechstes großes Turnier für die Eidgenossen. "Wir hatten auf einigen Positionen die Qual der Wahl. Viele Spieler haben in den letzten Wochen und Monaten überzeugende Leistungen abgeliefert", sagte Yakin.

Das Schweizer Team fliegt am 14. November von Zürich nach Doha und zwei Tage später weiter nach Abu Dhabi. Dort steht am 17. November der letzte Formcheck gegen Ghana an. In der Gruppenphase treffen die Eidgenossen auf Kamerun, Serbien und Brasilien.

(dpa)