vor 20 Min.

Hoeneß über WM: Wir Deutschen sind die größten Verächter

Kritisiert die starke WM-Kritik in Deutschland: Uli Hoeneß.

Uli Hoeneß empfindet die Diskussionen in Deutschland über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar heftiger als in anderen Ländern.