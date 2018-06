vor 24 Min.

Fußball und Wetter sorgen für Rekordabsätze beim Bier im Mai Newsticker

Der Fußball und das gute Wetter sorgen bei deutschen Bierbrauern derzeit für Jubelstimmung.

"Wir hatten im Mai den besten Monat in der Geschichte unserer Brauerei", sagte Krombacher-Sprecher Franz-Josef Weihrauch der Deutschen Presse-Agentur. 650 000 Hektoliter habe das größte deutsche Brauunternehmen im Mai abgesetzt - so viel wie in keinem anderen Monat. Auch bei Veltins hat das Wetter die Absatzzahlen im Mai auf Rekordhöhe getrieben. (dpa)

