vor 9 Min.

Geburt in einer Gaststätte - ohne Arzt, dafür mit Kellnern

Oberhausen (dpa) - In einer Oberhausener Gaststätte hat eine Frau ihr Baby zur Welt gebracht - ohne Arzt, aber dafür mit Hilfe einer Kellnerin und der Inhaberin des Lokals.

Während in der Nacht zum Sonntag eine Schlagerparty in vollem Gange war, wurde das Mädchen auf der abgesperrten Toilettenanlage geboren, wie Inhaberin Sarah Terhorst der Deutschen Presse-Agentur am Montag erzählte. Noch bevor Notarzt und Rettungswagen eintrafen, sei das Baby schon da gewesen. "Die Kleine heißt Angelina, wir haben sie dem Notarzt frisch gebadet übergeben." . (dpa)

