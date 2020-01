vor 54 Min.

Gefährliche Eskalation: US-Militär tötet iranischen General

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran spitzt sich mit der Tötung eines der ranghöchsten iranischen Generäle gefährlich zu.

Der Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, Ghassem Soleimani, kam bei einem US-Raketenangriff in der Nähe der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben. Das Pentagon in Washington übernahm die Verantwortung: Die Bombardierung sei auf Anweisung von Präsident Donald Trump erfolgt, um weitere Angriffe auf US-Kräfte zu verhindern - als "Akt der Verteidigung". Der Iran drohte den USA "schwere Rache" an. (dpa)

