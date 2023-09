Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlung zu Brandstiftungen bei Bahn

Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen zu den mutmaßlich politisch motivierten Brandstiftungen an Bahnanlagen in Hamburg übernommen.

Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen zu den mutmaßlich politisch motivierten Brandstiftungen an Bahnanlagen in Hamburg übernommen. Das sagte ein Sprecher am Donnerstag in Karlsruhe. Zuerst hatte die "Bild" online darüber berichtet.

(dpa)