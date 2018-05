vor 20 Min.

Gepanschter Schnaps fordert mindestens 13 Leben in Indien Newsticker

Mindestens 13 Menschen sind in Indien offenbar an gepanschtem Schnaps gestorben.

Das hochprozentige Getränk der Marke Madhuri-442 sei verboten worden, teilte die örtliche Polizei mit. Elf Verdächtige, die an der Herstellung und dem Verkauf beteiligt gewesen sein sollen, seien festgenommen worden. Fünf Menschen waren am Samstag gestorben und acht weitere am Sonntag. Zehn weitere wurden in Krankenhäusern behandelt, manche von ihnen waren in kritischem Zustand. (dpa)

