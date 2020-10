26.10.2020

Geschäftsführer Seifert verlässt DFL Mitte 2022

Geschäftsführer Christian Seifert wird die Deutsche Fußball Liga nach Ablauf seines Vertrages im Juni 2022 verlassen.

"In zwei Jahren möchte ich ein neues berufliches Kapitel aufschlagen", teilte der 51-Jährige am Montag in einer persönlichen Erklärung mit.

© dpa-infocom, dpa:201026-99-83065/1 (dpa)

