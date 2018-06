vor 6 Min.

Gewalt nach Musikfestival in Darmstadt: Mehrere Polizisten verletzt Newsticker

Ein weggeworfene Fantrommel in den Farben schwarz-rot-gold liegt neben dem Herrngarten am Rande der Innenstadt auf einem Gehweg.

Nach dem Schlossgrabenfest in Darmstadt sind Polizisten mit Flaschen beworfen und verletzt worden. Die Polizei hat mehrere Angreifer festgenommen.

Laut Polizei mussten 15 verletzte Beamte von Ärzten versorgt werden. Sie waren in der Nacht nach dem Schlossgrabenfest von einer größeren Menschenmenge attackiert worden. Mehrere zum Teil vermummte Angreifer wurden festgenommen. Motiv und Herkunft der Täter sind noch unklar. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Auch ein Hubschrauber kreiste in der Luft. Mehr Einzelheiten gab es zunächst nicht. (dpa)

Themen Folgen