vor 2 Min.

Gladbach gewinnt dank Thuram gegen Rom und wahrt Chance

Weltmeister-Sohn Marcus Thuram hat Borussia Mönchengladbach mit einem Last-Minute-Tor alle Chancen auf die Zwischenrunde in der Europa League bewahrt.

Der Stürmer erzielte in der Nachspielzeit das Tor zum 2:1-Endstand gegen AS Rom - der Bundesliga-Spitzenreiter kann in den abschließenden beiden Gruppenspielen beim Wolfsberger AC und gegen Basaksehir FK den Einzug ins Sechzehntelfinale aus eigener Kraft perfekt machen. (dpa)

