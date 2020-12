vor 18 Min.

Gladbach im Achtelfinale der Champions League gegen Man City

Borussia Mönchengladbach spielt im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City.

Das ergab die Auslosung am Montag am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon.

© dpa-infocom, dpa:201214-99-685842/1 (dpa)

Themen folgen