vor 43 Min.

Glatteis auf A7: Etliche Verletzte bei Massenkarambolage

Bei einer Massenkarambolage auf der A7 in Bayern sind am Morgen mindestens 25 Menschen verletzt worden.

Bei Nebel und Glatteis krachten auf der Mainbrücke bei Marktbreit mindestens 18 Fahrzeuge ineinander. Nach ersten Angaben der Polizei geriet der Fahrer eines Kleintransporters in die Mittelleitplanke. Nachfolgende Autofahrer konnten nicht mehr bremsen. Insgesamt fuhren mindestens 18 Autos ineinander. Eine Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus den Trümmern geschnitten. Drei weitere Menschen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. (dpa)

Themen folgen