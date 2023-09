Streit in Göppinger Innenstadt: Anzeigen und Menschenauflauf

Nach einem Streit in der Göppinger Innenstadt hat die Polizei mehrere Anzeigen und Platzverweise gegen die Beteiligten und rund 150 Schaulustige erteilt.

Bei der Auseinandersetzung am Samstag am Apostelhof soll ein Mann Schüsse abgegeben haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Stimmung sei aufgeheizt und aggressiv gewesen.

Die Einsatzkräfte nahmen einen 33 Jahre alten Mann, der eine Schreckschusspistole bei sich hatte, in Gewahrsam. Er wurde unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Gegen eine 25-Jährige, die den Mann mit körperlicher Gewalt befreien wollte, wird wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. Wie viele Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, war unklar.

Bei den rund 150 jungen Menschen, die den Einsatz filmten und kommentierten, seien etliche Platzverweise erteilt worden, die genaue Anzahl war unbekannt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei war mit 15 Streifenwagen vor Ort. Beamte fanden zudem zwei verbotene Einhandmesser sowie einen Schlagring auf dem Boden. Die genauen Tathergänge waren zunächst unklar.

(dpa)